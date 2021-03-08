المحكمة العليا الأمريكية ترفض النظر بآخر طعون ترامب في الانتخابات‎

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، النظر بآخر قضية من ثلاث أخرى رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب طعنا على خسارته الانتخابات، مما يضع نهاية لمساعيه القضائية غير المجدية للتشبث بالسلطة.

ورفضت المحكمة دون تعليق طعن ترامب في آلاف من أصوات الغائبين بولاية ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة خسرها رجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى سياسي، لصالح الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 20 ألف صوت.

وكان هذا آخر طعن من ثلاثة قدمها ترامب للمحكمة العليا قرب نهاية رئاسته، وانتهى الأمر بالمحكمة إلى رفض نظرها جميعا.

ورفضت المحكمة في 22 فبراير/ شباط طعنين آخرين لترامب، أحدهما في ويسكونسن أيضا والآخر يتعلق بالتصويت في بنسلفانيا، وهي ولاية محورية أخرى خسرها ترامب كذلك. وسبق أن أصدرت محاكم أقل درجة أحكاما في غير صالح ترامب في القضايا الثلاث.

وكان من الواضح بالفعل أن المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب، لم تكن لديها نية التدخل في القضايا وغيرها رفعها حلفاؤه؛ لأنها لم تتحرك قبل إقرار الكونغرس فوز بايدن في السادس من يناير/ كانون الثاني، وقطع عملية المصادقة الرسمية اقتحام غوغاء من أنصار ترامب مبنى الكونغرس.