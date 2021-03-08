صحيفة هندية: الحرس الثوري الإيراني وراء تفجير وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

كشفت صحيفة ”هندوستان تايمز“ الهندية، أن الحرس الثوري الإيراني وراء حادثة تفجير وقعت بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الهندية نيودلهي، في شهر يناير الماضي.

وقالت الصحيفة، اليوم الإثنين، إن جماعة إرهابية مدعومة من فيلق ”القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، هي من باشر تنفيذ التفجير.

وبينت الصحيفة أن وكالات مكافحة الإرهاب المركزية في الهند، أعدت قائمة المشتبه بهم في حادثة التفجير، حيث خلصت تحقيقاتها إلى أن فيلق القدس الإيراني كان وراء التفجير.

ونقلت الصحيفة الهندية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن قنبلة زرعت من قبل وحدة شيعية هندية محلية تُدعى ”جيش الهند“، لافتة إلى أن طهران حاولت التمويه بترك علامات تشير إلى مسؤولية تنظيم ”داعش“ عن التفجير.

يُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد أشارت خلال تغطية حادثة التفجير، إلى عثور الأجهزة الأمنية الهندية على رسالة جاء فيها اسم كل من: قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، والعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذين اغتيلا خلال العامين الماضيين.

وكانت إيران قد نفت، في وقت سابق، تورطها في التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، حينها بالقول إن ”الطرف الذي ارتكب هذا التفجير معروف“، وفق تعبيره.