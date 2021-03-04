أردوغان يدعو لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران والعودة للاتفاق النووي‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 سيسهمان في استقرار المنطقة وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وتقول كل من طهران وواشنطن: إنها تريد أن يتحرك الجانب الآخر أولا لعقد محادثات؛ لإنقاذ الاتفاق النووي الذي خُففت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.

وأبلغ أردوغان الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي، في اتصال هاتفي، أنه يرى الفرصة سانحة لإيران والولايات المتحدة، مضيفا أنه يرغب في أن ترفع واشنطن عقوباتها عن طهران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تدرك أن طهران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية العام 2015.

وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، خلال افتتاح عدد من المشاريع ”على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي“.

وتابع ”على إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير في الاتفاق النووي، وأن تدرك أن إضاعة الفرص والوقت لن تكون في صالح الجميع، وهي من سيتحمل مسؤولية العواقب“.