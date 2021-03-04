دبلوماسيون: دول أوروبية تلغي مشروع قرار ينتقد إيران‎

ألغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة، ينتقد إيران، إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع، وفق قول دبلوماسيين اليوم الخميس.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: إن رئيسها رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة الـ 1100 بتوقيت غرينتش، ولم تورد سببا لذلك.

لكن دبلوماسيين قالوا، إنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في نيسان/أبريل المقبل.

من جهة أخرى، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس أن إيران حصلت على فرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب.

وذكر البيان أن ”إيران حصلت الآن على فرصة أخرى من المدير العام للوكالة لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة“.

وأضاف أن ”الولايات المتحدة ستعمل، مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة، على تقييم وجهات نظرنا بشأن الخطوات التالية للمجلس وفقا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق“.