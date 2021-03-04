بومبيو لا يستبعد الترشح لرئاسة أمريكا

لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، وذلك في حال لم يقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، ملف ترشحه، مضيفا أنه ”مستعد دائما للقتال“.

وفي مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“ وصف بومبيو نفسه أنه ومنذ مدة طويلة كان ”جزءا من الحركة المحافظة، وأنه يسعى لمواصلة القيام بذلك، والكفاح من أجل الولايات المتحدة، بترشيح نفسه للرئاسة؛ إن لم يترشح ترامب“.

وانتقد بومبيو السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، وقال إنها ”انتقلت في هذا العهد من أمريكا أولا إلى إلقاء اللوم على أمريكا أولا“.

وأعرب بومبيو عن قلقه عندما سئِل ”كيف ينظر قادة العالم إلى بايدن“ قائلا: ”قادة العالم ونظرائي في جميع أنحاء العالم يراقبون عن كثب، يشاهدون كل بيان يتم الإدلاء به، ويرصدون كل خطوة، وأنواع السلوكيات في الأوقات الصعبة والضغوط الشديدة“

وأضاف بومبيو أن الصين تمثل ”التهديد الأكثر استدامة لأسلوب حياتنا الأساس .. آمل أن تأخذ إدارة بايدن هذا التهديد على محمل الجد“.