محكمة إيرانية تحل أكبر جمعية خيرية في البلاد

أمرت محكمة في إيران بحل ”جمعية الإمام علي“، أكبر جمعية خيرية في البلاد، بعد شكوى وطلب رسمي من وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرت الجمعية في حسابها على ”تويتر“.

وكتبت الجمعية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه ”تم إخطار هذه المؤسسة الشعبية بحكم المحكمة الابتدائية“.

ونقل موقع ”فرارو“ الإيراني المتشدد، عن سعيد دهقان، أحد محامي الجمعية الطلابية، أنه ”صدر قرار بحل هذه الجمعية بناء على طلب وشكوى رفعتها وزارة الداخلية الإيرانية“.

وقال دهقان ”جرى يوم أمس عقد جلسة لمحاكمة جمعية الإمام علي الخيرية، واستمرت هذه الجلسة تقريبا حتى نهاية الدوام الرسمي، وقد صدر قرار بحلها“.

في غضون ذلك، كتب عباس أخوندي، الأستاذ في جامعة طهران ووزير النقل السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني، رسالة إلى الأخير طالبه فيها بوقف قرار حل ”جمعية الإمام علي“ الخيرية.

وكتب آخوندي في رسالته: ”أكتب هذه الرسالة لأطلب منك أن تأمر وزارة الداخلية بسحب شكواها المطالبة بحل جمعية الإمام علي والطلب من المحكمة ومن سعادتكم ترك الأمر لمساعدكم القانوني لتنفيذ التعديلات وفق القانون بالتنسيق مع مجلس الأمناء“.

وأضاف ”هذه الطريقة تتماشى أكثر مع قسمك كرئيس على حماية حقوق الشعب ومع شعار الحقوق المدنية الذي اخترته كرمز لحكومتك“.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية ”زهراء رحيمي خامنه“، الرئيسة التنفيذية لجمعية الإمام علي الطلابية الخيرية، بعد إغلاق مكتبها الرئيسي بالعاصمة طهران في 22 حزيران/ يونيو الماضي.

والناشطة زهراء رحيمي خامنه هي زوجة شارمين ميمندي نجاد، المؤسس الأول لجمعية الإمام علي الخيرية الطلابية الذي جرى اعتقاله في حزيران/ يونيو الماضي مع اثنين آخرين من أعضاء هذه الجمعية هما (علي منش مسؤول الإعلام في الجمعية، والسيدة كتايون أفرازه المفتشة في الجمعية بالعاصمة طهران)، بتهمة إهانة المرشد علي خامنئي واستهداف الأمن القومي.

وجمعية الإمام علي هي واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية غير الحكومية في إيران، ولديها أكثر من 10000 شريك متطوع في مقاطعات مختلفة من إيران.

وتأسست هذه الجمعية عام 1999، وحصلت على ترخيص من قبل وزارة الداخلية، وفي وقت سابق، اتهمت صحيفة ”كيهان“ التابعة للمرشد خامنئي، جمعية الإمام علي بـ ”الترويج للخرافات والتحريض ضد الثورة والنظام داخل الجامعات الإيرانية“، كما اتُهم أفراد من مجتمع الإمام علي بأن لهم صلات بإسرائيل.

ولدى ”جمعية الإمام علي“ الخيرية مراكز ومكاتب في 16 محافظة إيرانية، ومعظم أنشطتها في مجال دعم الأطفال المعتدى عليهم ومساعدة الفقراء غير القادرين على الدراسة.