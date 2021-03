مبعوثة الأمم المتحدة: شرطة ميانمار تقتل نحو 40 من المحتجين على الانقلاب

قالت الأمم المتحدة إن 38 شخصًا قُتلوا في ميانمار، اليوم الأربعاء، عندما أخمد الجيش احتجاجات في عدة مدن وبلدات، في أكثر الأيام عنفًا منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وذكر شهود أن الشرطة والجنود أطلقوا الرصاص الحي دون سابق إنذار.

ويأتي ذلك بعد يوم من دعوة الدول المجاورة لضبط النفس في أعقاب إطاحة الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة.

Dear world, this is how your “hero” medical workers in Covid-19 pandemics are being treated by Myanmar police and soldiers aka terrorists. pic.twitter.com/oC3QqJgKh5

— Civil Disobedience Movement (@cvdom2021) March 3, 2021