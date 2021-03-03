أمريكا: سنتحرك إذا لزم الأمر للرد على الهجوم الصاروخي على قاعدة في العراق‎

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر ردًا على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات عراقية، وأمريكية، وقوات تابعة للتحالف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ”جين ساكي“ إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تقيّم تأثير الهجوم الذي وقع، اليوم الأربعاء.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها“لن تتورع“ عن الرد على الهجمات على قواتها إذا لزم الأمر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في إفادة صحفية:“فلنتعامل مع هذا بالشكل الصحيح، ولنترك شركاءنا العراقيين يحققون في هذا، ونرى ما يتوصلون إليه“ واصفًا الهجوم بأنه“تطور مقلق“.

وأضاف:“بعد ذلك، إذا استدعى الأمر الرد، فأعتقد أننا أظهرنا بوضوح أننا لن نتورع عن ذلك، لكننا لم نصل إلى هذا بعد“، رافضًا بشكل قاطع التكهن باحتمال الرد على الهجوم.