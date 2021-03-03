مجلس النواب الأمريكي يلغي جلسة الخميس بعد تحذير من "اقتحام الكونغرس"

ألغى مجلس النواب الأمريكي جلسته المزمعة يوم الخميس، بعد أن حذرت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) يوم الأربعاء من أن جماعة مسلحة ربما تخطط لاختراق المبنى الذي تعرض لهجوم عنيف في السادس من يناير.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب ويصوت على مشروع قانون لإصلاح الشرطة، لكن مساعدا ديمقراطيا قال إن الخطط تغيرت لأسباب منها تحذير الشرطة، بناء على معلومات بأن ”ميليشيا“ يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا.

وقالت السلطات إن متطرفين يمينيين كانوا بين حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وقاطعوا التصديق الرسمي على فوز بايدن في الانتخابات

وقالت إدارة شرطة الكابيتول في بيان يوم الأربعاء إنها حصلت على معلومات تشير إلى ”مؤامرة محتملة لاختراق جماعة مسلحة لمبنى الكابيتول“ الخميس.

وأضاف بيان شرطة الكابيتول أنها تعمل مع وكالات في الولاية وأخرى اتحادية ”لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول“. وقالت الشرطة: ”نأخذ معلومات المخابرات على محمل الجد“. ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بخصوص التهديد.

ويصادف يوم غد الخميس الموعد الذي زعم بعض أصحاب نظريات المؤامرة اليمينية أن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هُزم في انتخابات الثالث من نوفمبر، سيؤدي فيه اليمين لولاية ثانية في المنصب.

وأشار بيان شرطة الكابيتول إلى أنها أدخلت بالفعل ”تحسينات أمنية كبيرة“ على المبنى الذي يضم مقري مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك التحسينات أُدخلت لمواجهة هذا التهديد المحتمل أم أنها تتضمن الإجراءات التي طُبقت بالفعل بعد أحداث شغب يوم السادس من يناير كانون الثاني.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد برأ في 13 شباط/ فبراير الماضي، دونالد ترامب، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا، مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على الكونغرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.

وتمت تبرئة ترامب بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من كانون الثاني/ يناير، بعد وقت قصير من سماعهم له يوجه خطابا تحريضيا.

وكان الجمهوريون قد أنقذوا ترامب من العزل من قبل، خلال محاكمته السابقة، عندما صوت لإدانته وعزله من منصبه عضو جمهوري واحد في مجلس الشيوخ هو ميت رومني.

وقتل خلال اقتحام مبنى الكونغرس خمسة، بينهم شرطي، بعدما تدفقت حشود من أنصار ترامب داخل الكابيتول، في محاولة لتعطيل جلسة التصديق الرسمي على خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن.