مسؤول عسكري تركي يتهم واشنطن بظلم أنقرة في مشروع طائرات إف-35‎

اتهم رئيس أكبر هيئة للصناعات الدفاعية في تركيا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بظلم بلاده في مشروع طائرات إف-35 الذي استُبعدت منه أنقرة بسبب شرائها منظومة دفاع روسية.

وقال إسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية لتلفزيون ”إن.تي.في“ إن ”هناك فقدانا واضحا للحقوق“ وعقد أنقرة، ومدته ستة أشهر، مع آرنولد آند بورتر يهدف إلى تحديد الخطوات المستقبلية لتعويض هذه الخسائر، مشددا على أن الهدف الأول، هو أن تحصل تركيا على تعويض عن خسارتها.

وطلبت أنقرة أكثر من الولايات المتحدة مئة من طائرات إف-35، وكانت تصنع قطع غيار لها لكنها استبعدت من البرنامج في 2019 بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي تقول واشنطن إنها تهدد هذه الطائرات.

ورفضت أنقرة المخاوف الأمريكية، وقالت إن استبعادها من البرنامج غير مبرر.

وأضاف دمير الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه: ”لسنا في حالة دعونا نرجع (إلى المشروع)، بل يجب أن نرجع“، ما نقوله هو أن ظلما وقع وأن هذا الظلم يجب رفعه“.

وعلى الرغم من استبعاد تركيا من المشروع وفرض عقوبات على صناعتها الدفاعية، تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ستستمر في الاعتماد على مقاولين أتراك في توريد قطع غيار طائرات إف-35.