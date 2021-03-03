تركيا "تتودد" إلى مصر وتطرح إمكانية التفاوض على ترسيم الحدود البحرية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

وكانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي، عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الجورجي: إن ”عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية“.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قالت في فبراير الماضي، إن مصر تطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في العام الجاري في 24 منطقة.

وذكر مسؤول بوزارة البترول لرويترز، أن المزايدة تنتهي في الأول من أغسطس آب المقبل.

وأضاف أن المزايدة تشمل تسع مناطق للبحث والتنقيب في البحر المتوسط، و12 منطقة في الصحراء الغربية، وثلاث مناطق في خليج السويس.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الطرح جرى عبر ”بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وهي أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول“.

ووقعت مصر واليونان اتفاقا في أغسطس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

واعترضت تركيا على الاتفاق واعتبرته ”لاغيا وباطلا“.