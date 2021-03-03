ظريف يتهم سيؤول بانتظار "إذن" أمريكي للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية لم تحصل على ترخيص من الولايات المتحدة، لرفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضاف ظريف في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية: ”كانت لي في الأسبوع الماضي محادثات هاتفية مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بطلب منه، والذي أعلن بأنه يبذل أقصى مساعيه للوصول إلى نتيجة في هذه القضية، ونحن من جانبنا نتابع القضية أيضًا“.

وتابع: أن ”الآليات تم الاتفاق حولها، ولكن يبدو أن الكوريين لم يحصلوا لغاية الآن على التراخيص اللازمة، لرفع الحظر عن الأموال الإيرانية. لذا، فإنهم يعلنون بأنهم يتابعون القضية“.

وبيّن الوزير الإيراني: أنه ”من وجهة نظر إيران لا ضرورة لأخذ الترخيص من الأمريكيين، ولكن مع ذلك، فإن الجانب الكوري يسعى لأخذ التراخيص من ‎أمريكا، للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدیه“.

وكانت إيران قد طالبت سابقًا حكومة كوريا الجنوبية، بالإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بنكين كوريين جنوبيين.

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إن ”كوريا الجنوبية ستفرج عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، بسبب العقوبات الأمريكية“.

وأضاف: ”تم التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية واليابان، للوصول إلى مواردنا من النقد الأجنبي المحجوبة لديهم“.

وفي آب/أغسطس الماضي، شهدت العلاقات بين طهران وسيؤول، توترًا بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، وهدد العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية، برفع شكوى في المحافل الدولية.