اعتبرتها "طعنة عدائية".. روسيا تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو ”طعنة عدائية لروسيا“، وإنها سترد على ما وصفته بأنه ضربة أخرى للعلاقات بين البلدين.

وفي أكبر تحدٍ مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن للكرملين حتى الآن، اتخذت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إجراءات لمعاقبة روسيا على ما وصفته بمحاولتها تسميم السياسي المعارض أليكسي نافالني بغاز أعصاب العام الماضي.

وكان نافالني (44 عاما) قد شعر بإعياء بالغ خلال رحلة جوية في سيبيريا في أغسطس/ آب الماضي ونُقل جوا إلى ألمانيا حيث خلُص الأطباء إلى أنه تسمم بغاز أعصاب. وينفي الكرملين أي دور له ويقول إنه لم يطّلع على أي دليل يثبت تسممه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان ”كل هذا مجرد ذريعة للاستمرار في التدخل السافر في شؤوننا الداخلية“.

وأضافت ”لا ننوي التغاضي عن هذا. سنرد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ولكن ليس بشكل متماثل بالضرورة“.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس الثلاثاء، إن موسكو سترد بنفس الشاكلة على أي عقوبات أمريكية جديدة، كما قال مبعوث روسيا لدى الاتحاد الأوروبي إن بلاده سترد على العقوبات التي فرضها الاتحاد على أربعة مسؤولين روس كبار.

وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة لها حرية اختيار إن كانت تريد ”حوارا على قدم المساواة“ مع روسيا على أساس منطقي، لكنها أضافت أن موسكو لن تعير أي عقوبات اهتماما، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات فشلت في تحقيق الغرض منها في الماضي وستفشل مرة أخرى الآن.

ومضت قائلة ”بغض النظر عن إدمان أمريكا للعقوبات، سنواصل الدفاع باستمرار وحسم عن مصالحنا القومية وصد أي اعتداء، ونحث رفاقنا على عدم اللعب بالنار“.