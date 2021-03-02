أمريكا على اتصال بالحكومة الإثيوبية بشأن اعتقال صحفيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على اتصال بسلطات البث الإثيوبية، ومسؤولين حكوميين آخرين، بشأن احتجاز صحفيين، وذلك للتعبير لهم عن قلق واشنطن والحصول على تفسير.

واعتقل أحد مراسلي (بي.بي.سي)، ومترجمان يعملان مع صحفيين من ”فاينانشال تايمز“، ووكالة الأنباء الفرنسية، في منطقة تيجراي شمال أثيوبيا بحسب ما أفادت المؤسسات التي يعملون معها.

ولم يرد رئيس فريق العمل الحكومي الخاص بإقليم تيجراي على الفور على طلب للتعليق في ساعة متأخرة، من مساء الثلاثاء.

وردًا على سؤال بشأن الاعتقالات في وقت سابق، اليوم، قال مولو نيجا رئيس الإدارة المؤقتة في تيجراي لـ“رويترز“ إن الثلاثة ما زالوا قيد التحقيق لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وحضّت هيئة حقوقية إثيوبية، الثلاثاء، سلطات البلاد على“توجيه تهم ذات مصداقية أو إطلاق سراح“ 4 عاملين في الإعلام اعتقلوا في منطقة تيغراي.

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا دانييل بيكيلي على تويتر عن ”قلقه“ إزاء التوقيفات التي بدأت، السبت الماضي.

وكتب:“فيما تعد المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة تحديات متكررة في الأزمة، فإن توقيف الصحفيين ردّ فعل غير مناسب. وجّهوا إليهم اتهامات ذات مصداقية أو أفرجوا عنهم“.

وتعد لجنة حقوق الإنسان هيئة حكومية لكنها مستقلة.

وأُوقف المترجمان الإثيوبيان، فيتسوم بيرهاني، وألولا أكالو، السبت، بعد أن عملا لمدة 3 أيام مع صحفيين من وكالة ”فرانس برس“ و“فاينانشال تايمز“، اللتين حصلتا على ترخيص بتغطية الوضع في تيغراي من هيئة الإعلام، ووزارة السلام الإثيوبيتين.