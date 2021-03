نتنياهو يستقبل السفير الإماراتي الجديد لدى إسرائيل (فيديو)

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء في مكتبه، محمد محمود آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل.

ونشر الحساب الرسمي لنتنياهو؛ مقطع فيديو يوثق مراسيم استقبال السفير الإماراتي الجديد في إسرائيل.

وعقب اللقاء، قال آل خاجة في تغريدة له على تويتر: ”تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19“.

I had the pleasure of meeting with Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. We discussed UAE-Israeli relations and bilateral cooperation in combating the COVID-19 pandemic. I thank the Prime Minister for the warm welcome I have received in Israel. pic.twitter.com/YIG1rqOwpz

