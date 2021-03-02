نتنياهو يستقبل السفير الإماراتي الجديد لدى إسرائيل (فيديو)

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء في مكتبه، محمد محمود آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل.

ونشر الحساب الرسمي لنتنياهو؛ مقطع فيديو يوثق مراسيم استقبال السفير الإماراتي الجديد في إسرائيل.

بالفيديو: رئيس الوزراء نتنياهو يستقبل السفير الإماراتي الجديد لدى دولة إسرائيل. pic.twitter.com/Hd75XMVEYo — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 2, 2021

وعقب اللقاء، قال آل خاجة في تغريدة له على تويتر: ”تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19“.

I had the pleasure of meeting with Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. We discussed UAE-Israeli relations and bilateral cooperation in combating the COVID-19 pandemic. I thank the Prime Minister for the warm welcome I have received in Israel. pic.twitter.com/YIG1rqOwpz — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 2, 2021

وشكر السفير الإماراتي نتنياهو على ”حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل“.

وأمس الإثنين؛ قدم السفير الإماراتي الجديد محمد محمود آل خاجة، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كأول سفير لبلاده في تل أبيب بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدين نهاية العام الماضي.

وقال آل خاجة في خطاب بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي: إن ”الإمارات وإسرائيل تحملان قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة“، مشيرا إلى أن ”الاتفاق الإبراهيمي التاريخي للسلام الذي وقع في البيت الأبيض، يفتح صفحة جديدة للعلاقات، ويعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة“.