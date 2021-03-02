أمريكا تحث إثيوبيا على وقف العنف في إقليم تيغراي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن حث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي الشمالي، مشيرا إلى وجود ”تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان“.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن ”الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن في ذلك اللاجئون، ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف“.

ويشهد إقليم تيغراي، البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة، حربا بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.