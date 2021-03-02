واشنطن تفرض عقوبات على 7 مسؤولين روس في قضية تسميم "نافالني"

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار، معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير، أن ”أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطا في أجهزة الأمن الفدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بـ(نوفيتشوك) لتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني، في 20 آب/أغسطس 2020“.

ومن أبرز من شملتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بعدما تبين أن هذا الجهاز نفذ عملية التسميم التي كاد يقتل فيها أليكسي نافالني المعارض للرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخزانة؛ ”إن الكسندر بورتنيكوف الذي يدير هذا الجهاز منذ العام 2008، هو أحد سبعة مسؤولين روس كبار ستجمد أصولهم في الولايات المتحدة“.

وكان مسؤولون قد قالوا إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ”سبعة أعضاء كبار في الحكومة الروسية“.

كما أفادوا أن واشنطن ستحد من الصادرات إلى روسيا، فيما أكد مسؤول آخر ”سنوجه إشارة واضحة إلى روسيا بأن ثمة عواقب واضحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية“.

وقال المسؤول، إن العقوبات على المسؤولين الكبار أقرت ”بالتشاور الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي“ وتشكل ”إشارة واضحة“ موجهة إلى موسكو.

وتابع المسؤول ”نجدد دعوتنا لإطلاق سراح نافالني فورا وبلا شروط“.

واعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، نبرة أكثر حزما حيال موسكو من سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

ووصل المعارض الروسي البالغ 44 من العمر الأحد، إلى معسكر اعتقال على مسافة 200 كلم شرق موسكو؛ لقضاء عقوبة بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بعد محاكمة ندد بها باعتبارها سياسية.

وكان نافالني قد أصيب بوعكة صحية خطيرة حين كان في طائرة متجهة إلى موسكو من سيبيريا في 20 آب/أغسطس وأدخل المستشفى في سيبيريا قبل نقله إلى ألمانيا، حيث بينت التحاليل أنه سُمم بمادة نوفيتشوك، وهي مادة سامة للأعصاب تم تطويرها في عهد الاتحاد السوفياتي لأغراض عسكرية.

و“نوفيتشوك“، هي مجموعة خطيرة مؤثرة على الأعصاب، قالت بريطانيا إنها استُخدمت في العام 2018؛ لتسميم الجاسوس الروسي السابق ”سيرغي سكريبال“ وابنته يوليا في سالزبوري. ونفى الكرملين مسؤوليته حينها وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية.