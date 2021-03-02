روسيا: أي عقوبات أمريكية بسبب نافالني ستؤدي لتدهور العلاقات وسنرد بالمثل

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب أسلوب التعامل مع المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، لن تحقق هدفها ولن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات في العلاقات المتوترة بالفعل.

وتوقع مصدران أمريكيان مطلعان على الأمر لـ“رويترز“، أن تعلن واشنطن اليوم على أقرب تقدير، إجراءات لمعاقبة موسكو على تسميم نافالني.

وينفي الكرملين، أي دور له في مرض نافالني العام الماضي، ويقول إنه لم يطلع على أي أدلة تؤكد تسميمه.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله اليوم، إن موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب نافالني.

ووصل نافالني يوم السبت الماضي، إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو، لينقل لاحقًا إلى مؤسسة عقابية لتمضية عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة.

ويواجه نافالني، المعارض الرئيسي للكرملين، إجراءات قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير، بعد خمسة أشهر في ألمانيا، تلقى خلالها العلاج من تسميم، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب أجهزة الاستخبارات.

وكان مصير نافالني مجهولًا منذ نقله الخميس الماضي، من سجن في موسكو، حيث زج منذ توقيفه، ولم تعط إدارة السجون أي معلومات رسمية دقيقة حول مكان تواجده.

وحكم على نافالني أيضًا بغرامة بعد إدانته بتهمة ”التشهير“ بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، فيما تنتظر قضايا أخرى أمام المحاكم لا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال يواجه في إطاره احتمال الحكم عليه بالحبس عشرة أعوام.