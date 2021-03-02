إيران.. نواب متشددون يرفضون الانضمام لمعاهدات "مكافحة تمويل الإرهاب"

أعلن البرلماني الإيراني، قاسم ساعدي، اليوم الثلاثاء، عن رفض أغلب نواب البرلمان التحاق طهران بالمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمعروفة بـ ”FATF“.

وقال ساعدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية: ”إن 170 نائبًا بالبرلمان أصدروا بيانًا أعلنوا فيه بشكل صريح رفضهم التحاق إيران بمعاهدات (FATF)، فيما ينتظر هذا البيان توقيع المزيد من نواب البرلمان“.

ويأتي موقف نواب البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه التيار المتشدد، من معاهدات مكافحة تمويل الإرهاب، في ظل تحذيرات قيادات سياسية وعسكرية بالنظام من تداعيات انضمام طهران لهذه المعاهدات.

وكان رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، قد حذر أمس الإثنين من أن انضمام إيران للمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، سيكشف طرق التفاف طهران على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال جلالي في تصريحات نقلتها وكالة ”إيسنا“ الإيرانية: ”إننا في حالة حرب اقتصادية شاملة، وإن قبول آليات لوائح (FATF) سيكشف أساليب الالتفاف على العقوبات، وهذا الأمر يُعد عمليًا عقوبات جديدة علينا“.

وتشهد إيران حالة من الجدل السياسي حول قرار السلطات بالانضمام لمعاهدات (FATF)، حيث يرفض التيار المتشدد تمرير هذه المعاهدات، مؤكدين أن هذه الخطوة، ستعرقل ممارسات إيران في دعم الجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

يُذكر أن المجموعة الدولية (FATF) قد أمهلت إيران في وقت سابق، للتصديق على المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك في ظل اتهامات دولية للنظام الإيراني بتمويل جماعات مدرجة على قوائم الإرهاب، وأبرزها ”حزب الله اللبناني“.