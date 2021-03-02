شركة "بوينغ" الأمريكية تعلن نجاح المقاتلة "Loyal Wingman" في اختبار الطيران الأول لها

أعلنت شركة ”بوينغ“ الأمريكية لصناعة الطائرات، والقوات الجوية الملكية الأسترالية، اليوم الثلاثاء، نجاح الطائرة المقاتلة المسيرة ”Loyal Wingman“ المصممة للعمل مع طائرات مأهولة، في اختبار الطيران الأول لها.

وحلقت المقاتلة المسيرة ”Loyal Wingman“ – وهي أول طائرة عسكرية يتم تصميمها وتصنيعها في أستراليا منذ أكثر من 50 عاما – تحت إشراف طيار اختبار بوينغ يراقبها من محطة تحكم أرضية في جنوب أستراليا.

ويبلغ طول الطائرة التابعة لشركة بوينغ 38 قدما (11.6 متر)، ويبلغ مداها 2000 ميل بحري (3704 كيلومترات). واستثمرت الحكومة الأسترالية 40 مليون دولار أسترالي (31 مليون دولار أمريكي) في تطويرها.

وبحسب التقارير، هناك مقدمة يمكن إزالتها لتتناسب مع الحمولات المختلفة، كما يمكن أن تحمل أسلحة وتعمل كدرع للمساعدة في حماية الطائرات المقاتلة المأهولة الأكثر تكلفة.

ويتم استخدام أول نموذج من ”Loyal Wingman“ كأساس لنظام Air Teaming System من شركة بوينغ، وهي خدمة يتم تطويرها للعديد من عملاء الدفاع العالميين.

وقالت بوينغ: إن ”طائرات Loyal Wingman الإضافية قيد التطوير حاليا، مع خطط لرحلات جماعية مقررة في وقت لاحق من هذا العام“.

وقالت الشركة المصنعة للطائرة في وقت سابق: إن ”ما يصل إلى 16 نموذجا من طائرات Loyal Wingman يمكن أن تتعاون مع الطائرات المأهولة للقيام بمهام“.