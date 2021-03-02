"جيروزاليم بوست": إسرائيل تكسر البروتوكول الرئاسي في استقبال أول سفير إماراتي

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تل أبيب كسرت البروتوكول الرئاسي في استقبال أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين؛ ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة العبرية لعلاقاتها مع أبوظبي.

وكشفت الصحيفة أنه سمِح للسفير محمد محمود آل خاجة، بلقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في منزله ثم الإدلاء بتصريحات معه، مشيرة إلى أن ذلك هو شرف مخصص لرؤساء الدول فقط.

لحظات تاريخية: عزف النشيد الوطني لدولة لإمارات العربية المتحدة في المراسم الرسمية لاستقبال السفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/AF6TJCHaRf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021



وقالت الصحيفة: ”كانت الأهمية التي توليها إسرائيل لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات واضحة في الطريقة التي استقبلت بها السفير ال خاجة“.

وأضافت: ”في خرق كامل للبروتوكول، لم ينتظر الخاجة في طابور السفراء لتقديم أوراق اعتماده إلى ريفلين، بل أقيم له حفل رسمي في القاعة الرئيسة لمنزل الرئيس“.

وأوضحت الصحيفة أن ”البروتوكول ينص على أن الرئيس والسفراء الجدد لا يدلون بتصريحات للصحافة، وهو شرف مخصص لرؤساء الدول الأجنبية الذين يقومون بزيارات رسمية إلى إسرائيل، مضيفة: ”لكن في هذه الحالة، أدلى كل من ريفلين وال خاجة بتصريحات للصحافة وهو خروج كامل عن التقليد“.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار فرقة خاصة من الجيش الإسرائيلي لعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات وبعدها دخل السفير المجمع الرئاسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن آل خاجة سيمكث في إسرائيل لمدة أربعة أيام، لاستكشاف موقع للسفارة الإماراتية، وأنه من المتوقع أن يعود لإسرائيل مرة أخرى نهاية الشهر لتولي مهام منصبه الجديد.