مسلحون يطلقون سراح طالبات مخطوفات في ولاية زامفارا النيجيرية (فيديو)

ذكر حاكم ولاية زامفارا النيجيرية على تويتر اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق سراح طالبات خطفهن مسلحون من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP — Dr. Bello Matawalle (@Bellomatawalle1) March 2, 2021



كانت عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي في نحو الواحدة من صباح يوم الجمعة. ولم يذكر حاكم الولاية عدد الفتيات اللائي أطلق المسلحون سراحهن.

وشاهد صحفيو رويترز في جانجيبي عشرات من الفتيات المحجبات يجلسن في قاعة بمبنى حكومي.

مسلحون يطلقون سراح مئات الطالبات المختطفات في ولاية زامفارا النيجيرية#إرم_نيوز #Nigeria pic.twitter.com/NSLSvtjLD2 — إرم نيوز (@EremNews) March 2, 2021

وكتب بيلو متولي حاكم ولاية زامفارا على تويتر ”الحمد لله، يسعد قلبي أن أعلن إطلاق سراح الطالبات المختطفات من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في جانجيبي“.

وأصبحت المدارس هدفا لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية.

ونفت الحكومة مرارا دفع فدية لكن الرئيس محمد بخاري أصدر بيانا يوم الجمعة حث فيه حكومات الولايات على ”مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات“ وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي.