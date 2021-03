مسلحون يطلقون سراح طالبات مخطوفات في ولاية زامفارا النيجيرية (فيديو)

ذكر حاكم ولاية زامفارا النيجيرية على تويتر اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق سراح طالبات خطفهن مسلحون من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP

— Dr. Bello Matawalle (@Bellomatawalle1) March 2, 2021