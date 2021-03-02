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مسلحون يطلقون سراح طالبات مخطوفات ف...
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مسلحون يطلقون سراح طالبات مخطوفات في ولاية زامفارا النيجيرية (فيديو)

ذكر حاكم ولاية زامفارا النيجيرية على تويتر اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق سراح طالبات خطفهن مسلحون من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد. &nbsp;

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المصدر: رويترز

ذكر حاكم ولاية زامفارا النيجيرية على تويتر اليوم الثلاثاء أنه تم إطلاق سراح طالبات خطفهن مسلحون من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد.

 


كانت عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي في نحو الواحدة من صباح يوم الجمعة. ولم يذكر حاكم الولاية عدد الفتيات اللائي أطلق المسلحون سراحهن.

وشاهد صحفيو رويترز في جانجيبي عشرات من الفتيات المحجبات يجلسن في قاعة بمبنى حكومي.

وكتب بيلو متولي حاكم ولاية زامفارا على تويتر ”الحمد لله، يسعد قلبي أن أعلن إطلاق سراح الطالبات المختطفات من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في جانجيبي“.

وأصبحت المدارس هدفا لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية.

ونفت الحكومة مرارا دفع فدية لكن الرئيس محمد بخاري أصدر بيانا يوم الجمعة حث فيه حكومات الولايات على ”مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات“ وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي.

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