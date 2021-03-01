واشنطن تسلم أمريكيين متهمين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان

قال محامٍ إن رجلا أمريكيا وابنه متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان جرى تسليمهما إلى السلطات اليابانية، في أعقاب معركة قضائية طويلة لتفادي التسليم من الولايات المتحدة.

ومهدت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي الطريق أمام تسليم مايكل تيلور وابنه بيتر المتهمين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان، بينما كان ينتظر محاكمة بتهم مالية.

وكان الرجل وابنه قد طلبا الشهر الماضي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التدخل لوقف تسليمهما لليابان.

وقال محامو تيلور وابنه في رسالة إلى بلينكين مؤرخة في 3 شباط/فبراير، اطلعت عليها رويترز: ”لا نعتقد أنه يوجد أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين.“

لكن المحكمة العليا رفضت طلبا طارئا من محاميي الاثنين لوقف أمر أصدرته محكمة أدنى مهد الطريق لتسليمهما.

وقبل أيام، أدانت محكمة تركية مسؤولا تنفيذيا في شركة الطيران التركية ”إم.إن.جي“ وطيارين آخرين فيما يتصل بدورهم في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.

وقضت المحكمة بسجنهم أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب مهاجر. وبرأت ساحة طيارين آخرين في التهمة ذاتها.

وألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات العالمية في اليابان في أواخر عام 2018، ووجهت إليه تهمة عدم الكشف الكامل عمّا يتلقاه من راتب واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، وهي تهم ينفيها.