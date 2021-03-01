تبرئة ممثلين تركيين شهيرين من تهمة "إهانة" أردوغان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصدرت محكمة في إسطنبول، اليوم الإثنين، حكماً ببراءة ممثلين شهيرين من تهمة ”إهانة“ الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لفرانس برس، في ختام محاكمة تجسد المساس بحرية التعبير في تركيا.

وكان من المحتمل أن يتعرض متين أقبينار (79 عاما) وموجدت غيزان (77 عاما) لعقوبة السجن أربع سنوات وثمانية أشهر.

وأعلن أحد محامي الدفاع جلال اولغن في ختام الجلسة، بحسب مراسلة فرانس برس الموجودة في قاعة المحكمة، ”تمت تبرئة ممثلين مشهورين في عالم الكوميديا، لكن هذا لا يعني أن الأمور على ما يرام في تركيا (…) لم يكن يفترض حصول هذه المحاكمة. للأسف الحريات لا تحترم في تركيا“.

وكان الممثلان يلاحقان بتهمة الأدلاء بتصريحات في 2018 خلال برنامج لقناة ”هالك“ المعارضة.

وكان غيزان قال في حينها: ”لا يمكنك يا أردوغان أن تختبر وطنيتنا، الزم حدودك“.

من جهته، قال أقبينار: ”في حال فشلنا في إرساء الديمقراطية(…) قد تكون نهاية الزعيم معلقا من القدمين أو مسموما في قبو كما حصل في جميع الأنظمة الاستبدادية“.

ولم ترقَ هذه التعليقات لأردوغان، الذي رفع دعوى على الممثلين بتهمة إهانة شخصه.

وصرح غيزان لفرانس برس بعد تبرئته: ”إذا أطلق رئيس ملاحقات بسبب عبارة -الزم حدودك- التي يستخدمها هو شخصيا بانتظام، فهذا يعني أن لا ديمقراطية“ في البلاد.

وأضاف: ”إذا قصدتكم الشرطة لهذا السبب فهذا يعني أن لا دولة قانون في تركيا“.

وفي حديث أجرته معه فرانس برس الأسبوع الماضي، أعرب الممثل عن القلق لزيادة الرقابة على الفنانين في تركيا.

وقال: ”ليس الرئيس من يملي على الفنانين سلوكهم“، مضيفا أنه ”انتقد وسخر من شخصيات سياسية بحضورها“ خلال عقود دون أن يقلق لذلك.

وفي السنوات الماضية، تم الحكم على آلاف الأشخاص أو ملاحقتهم بتهمة ”إهانة رئيس الدولة“.

وتنتقد الجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن حرية التعبير أردوغان؛ لاستخدامه هذه التهمة لإسكات معارضيه في أجواء من التسلط، خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016.