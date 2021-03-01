خبير اقتصادي إيراني: بايدن أشد خطرا علينا من ترامب

اعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني البارز حسين راغفر اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشد خطرا على إيران من سلفه دونالد ترامب، مشددا في الوقت نفسه على أنها ”لا توجد إرادة للتغيير في إيران“.

وقال راغفر في حديث لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“، ”إن سياسات بايدن في التعامل مع إيران أكثر خطورة من سياسات ترامب“، مضيفا: ”نهج جو بايدن في الحوار الدبلوماسي هو تكتيك لإجبار إيران ووضعها في زاوية التقصير وتحميلها المسؤولية“.

وأشار راغفر إلى أن ”الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى إقناع الدول الأخرى بأنها بذلت قصارى جهدها لكنها لم تتلق أي رد من إيران“.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها إيران في ظل إنهيار العملة المحلية، قال الأستاذ الجامعي: ”إذا أريد وقف عملية تدمير وإضعاف الاقتصاد والمجتمع في إيران، فلا بد من اتخاذ قرار أساسي أولاً، ويجب أن تسود ظروف طارئة في البلاد، لأن ”الإصلاح دونها سيكون غير ممكن“.

وفي إشارة إلى الفساد والريعية في إيران وعدم وجود إرادة لإصلاح حقيقي، قال راغفر: ”هناك حل للإصلاح، لكن البعض لا يريد تنفيذ حلول محددة“.

وفي إشارة إلى تصريحات محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الذي قال إن الحكومة أبقت سعر الصرف مرتفعا بسبب الظروف الخارجية وعجز الميزانية، قال راغفر: ”في البداية أنكروا ذلك لكنهم قبلوه في النهاية لأسباب مختلفة“.

وأضاف: ”أن هذه الزيادة في سعر الصرف ليست فقط مصدر دخل للحكومة، بل لها أيضًا عواقب على الأسر، بمعنى أنها لم تكن فقط لتغطية عجز الموازنة، بل خلقت أيضًا اختلالات رهيبة في حياة الناس والمؤسسات الصناعية، وستظل عواقبها على اقتصاد البلاد لسنوات عديدة، ومن ناحية أخرى فقد أوجدت إمكانات كبيرة لهروب رأس المال“.

وتابع الخبير الإقتصادي الإيراني أنه ”في ظل الوضع الحالي لا توجد رغبة في تقوية العملية الوطنية الإيرانية، ويبدو أن بعض الناس لا يحبون هبوط الأسعار لأنهم يستفيدون من الوضع الحالي“.

وقال أستاذ الاقتصاد عن تأثير الشعارات الشعبوية على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في منتصف حزيران/يونيو المقبل ”مازالت هناك قدرة على خداع الناس من خلال الشعارات الشعبوية“.

وأوضح: ”يدرك الناس جيدًا أن تحسين الحياة هو في السيطرة على التضخم، الأمر الذي يتطلب أيضًا تصميمًا سياسيًا“.

ومنذ إنسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018 وتشديد العقوبات على إيران تراجعت العملة المحلية لمستوى كبير بحيث وصل سعر الدولار إلى 320 ألف ريال في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

ولا تزال العملة الإيرانية منهارة حيث تبلغ قيمتها الآن 250 ألف ريال لكل دولار واحد بعدما كان بقيمة 40 ألف ريال قبل الانسحاب من الاتفاق النووي.

كما قدر بعض المسؤولين الإيرانيين خسائر البلاد الاقتصادية بنحو 152 مليار دولار بسبب الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.