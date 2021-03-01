السجن لمسؤول تنفيذي رابع في قضية بريطانية عن رشا نفطية بالعراق

صدر حكم اليوم الإثنين بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام على مدير مبيعات سابق لدى شركة إس.بي.إم أوفشور الهولندية لخدمات الطاقة بعدما أدانته هيئة محلفين في لندن برشوة مسؤولين حكوميين لنيل عقود نفطية عقب غزو العراق.

وكان بول بوند (68 عاما) قد أُدين في واقعتي رشوة عقب إعادة محاكمته أمام محكمة ساذرك كراون يوم الأربعاء.

وبوند هو المسؤول التنفيذي الرابع الذي يدان عقب تحقيق أجراه على مدى نحو خمس سنوات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بخصوص شركة استشارات النفط والغاز أونا أويل ومقرها موناكو، وكشفت التحقيقات عن رشا بأكثر من 17 مليون دولار للفوز بعقود قيمتها 1.7 مليار دولار لأونا أويل وعملائها الرئيسيين الغربيين.

ونفى بوند ارتكاب أي مخالفات.

كان الادعاء قد قال إن موظفي أونا أويل عملوا نيابة عن إس.بي.إم أوفشور وبالتواطؤ مع بوند لرشوة مسؤولين عراقيين في شركة تسويق نفط الجنوب ووزارة النفط بأكثر من 900 ألف دولار من أجل الفوز بعقد عوامات رسو بحرية قيمته 55 مليون دولار.

وصدر حكم العام الماضي بسجن باسل الجراح مدير أونا أويل السابق بالعراق ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في خمس تهم بالرشوة في 2019.

وصدرت أحكام على مديرين سابقين لأونا أويل في العراق هما زياد عقل وستيفن وايتلي بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات على الترتيب.

كان تحقيق مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يركز في البداية على عائلة أحسني التي كانت تدير أونا أويل، لكن محاولات فاشلة تتعلق بتسليم متهمين انتهت بخلاف في إيطاليا مع الادعاء الأمريكي بشأن تسليم سامان أحسني في عام 2018 أدت لإخفاق محاولات المكتب البريطاني الساعية للملاحقة القضائية في بريطانيا.

وأقر سامان أحسني وشقيقه سيروس في أكتوبر تشرين الأول 2019 بالذنب في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في مخطط مدته 17 عاما لدفع رشا بملايين الدولارات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، ولم يُلاحق والدهما عطا أحسني، مؤسس أونا أويل، قضائيا.

وأحجمت إس.بي.إم أوفشور عن التعليق، وكانت وزارة العدل الأمريكية قد فرضت عليها غرامة 238 مليون دولار في عام 2017 بموجب اتفاق مع الادعاء.