لتكثيف العلاج والمراقبة.. نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا لمستشفى آخر في لندن

أعلن قصر بكنغهام، الإثنين، عن أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما، نُقل إلى مستشفى آخر وسط لندن لإجراء فحوص تتعلق بمشكلة في القلب كانت موجودة من قبل، وللعلاج من عدوى.

وأدخل فيليب دوق إدنبرة مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في لندن قبل نحو أسبوعين لتلقي العلاج من عدوى لم يتم الكشف عنها، لا علاقة لها بمرض كوفيد-19.

وأفاد القصر بأن ”الأمير نقل إلى مستشفى سانت بارثولوميو، وهو مركز متميز لرعاية القلب، لمزيد من العلاج والمراقبة، وأن الدوق يشعر بالارتياح ويستجيب للعلاج، لكن من المتوقع أن يبقى في المستشفى حتى نهاية الأسبوع على الأقل“.