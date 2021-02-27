اعتقالات وأعمال عنف في برشلونة بسبب اعتقال مغني راب

اعتقل عشرة أشخاص في برشلونة، السبت؛ لاعتدائهم على رجال الشرطة في اضطرابات جديدة بسبب سجن مغني راب لتمجيده الإرهاب، وإهانة العائلة المالكة في أغانيه.

واعتقل بابلو هاسيل، المعروف بأغانيه المعادية لمؤسسات الدولة، في 16 فبراير/ شباط، مما أثار الجدل حول حرية التعبير، وفجر احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في برشلونة ومدريد.

وأدين هاسيل بسبب كلمات أغانيه وتغريدات تضمنت إشارات إلى جماعة إيتا الانفصالية بإقليم الباسك، ووصف الملك الإسباني السابق خوان كارلوس بأنه زعيم مافيا، وتشبيه القضاة الإسبان بالنازيين.

وطاردت الشرطة في برشلونة، مساء السبت، المتظاهرين بعد أن رشقوها بالزجاجات وأشعلوا النار في سيارة تابعة لقوات الأمن وحطموا واجهات المتاجر والبنوك.

وأثار الحكم بالسجن لمدة تسعة أشهر على بابلو هاسل، المعروف بأغاني الراب المناهضة بشدة لمؤسسات الدولة، نقاشا بشأن حرية التعبير في إسبانيا، مما دفع الحكومة إلى الإعلان أنها ستخفف من قيود التعبير، وأثار احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى عنف.

وقالت الشرطة في إقليم كتالونيا على تويتر، الأسبوع الماضي، إن المتظاهرين ألقوا مقذوفات على الشرطة التي أطلقت رصاصا رغويا لتفريق الحشد.

وقالت الشرطة المحلية إن نحو ستة آلاف متظاهر تجمعوا في كتالونيا.

وهاجم المتظاهرون متاجر في باسيج دي جراسيا أشهر شوارع التسوق في برشلونة، في حين ذكرت صحيفة الباييس أن آخرين حطموا نوافذ في إحدى قاعات الحفلات.