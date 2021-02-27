بعد اتهامه بالخيانة.. ميانمار تقيل مندوبها لدى الأمم المتحدة

أقالت ميانمار، يوم السبت، مندوبها لدى الأمم المتحدة كياو مو تون من منصبه، بعد يوم من دعوته المنظمة الدولية لاستخدام ”أي وسائل ضرورية“ لإنهاء انقلاب الأول من شباط/فبراير، بحسب ما أفاد تلفزيونها الرسمي.

وكان كياو مو تون أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يتحدث باسم الحكومة المدنية بقيادة الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه ”خان البلد وتحدث باسم منظمة غير رسمية لم تعد تمثل البلاد، وانتهك سلطة ومسؤوليات السفير“.

وكان مو تون حث المجتمع الدولي، أمس الجمعة، على إنهاء حكم المجلس العسكري في بلاده.

وقال مو تون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”نحن في حاجة إلى أقوى إجراء ممكن من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور، ووقف قمع الأبرياء وإعادة سلطة الدولة إلى الشعب واستعادة الديمقراطية“، كما حث الدول على ”اتخاذ الإجراءات الممكنة كافة“ لوقف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين. وقال وهو يشير بثلاثة أصابع تحولت رمزاً للاحتجاجات ضد الانقلاب: ”سنواصل الكفاح من أجل حكومة تكون من الشعب وينتخبها الشعب وتعمل من أجله“.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بسان سو تشي في الأول من فبراير/شباط، تشهد البلاد موجة من الغضب والتحدي من قبل مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن سو تشي وعودة الديمقراطية. وانهالت الإدانات الدولية أيضاً على المجلس العسكري، الذي شكل مجلس إدارة الدولة، وتعرض جنرالاته لعقوبات من دول عدة.