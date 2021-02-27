رئيس أرمينيا يرفض إقالة قائد الجيش‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس أرمينيا ”أرمين سركيسيان“، اليوم السبت، أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش؛ ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان، إن ”رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع الاعتراضات، وإن الأزمة لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة في الموظفين“.

ويوم الخميس الماضي، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن إعلانا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد ”محاولة انقلاب عسكري“. وأصدر أمرا بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ولاحقا، أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، أنه بصدد اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للأزمة السياسية، داعيا الهيئات الرسمية، ووكالات تطبيق القانون، والقوى السياسية، وجميع المواطنين، لممارسة ضبط النفس وتحكيم المنطق.

واعتبر الرئيس الأرمني، أن ”كل كلمة أو فعل غير مدروس يفاقم التوترات ويعمق الأزمة.. مع تأكيدي على دور الرئاسة كهيئة لتحقيق التوازن، أقوم باتخاذ تدابير عاجلة لنزع فتيل التوترات وإيجاد السبل لتسوية الوضع سلميا“.

ويضطلع الرئيس الأرمني بدور رمزي إلى حد كبير.

ويواجه رئيس وزراء أرمينيا ”نيكول باشينيان“، احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة؛ بعدما اتهمه معارضوه بانتهاج ”إدارة كارثية“ للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني، في إقليم ناجورنو قرة باغ، العام الماضي.

وخسرت القوات من أصل أرميني مساحات كبيرة من الأراضي داخل إقليم ناجورنو قرة باغ وحوله، لصالح قوات أذربيجان، في صراع العام الماضي، الذي أودى بحياة الآلاف.