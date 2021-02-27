أنس سروار زعيما جديدا لحزب العمال الاسكتلندي

فاز أنس سروار (37 عاما) بزعامة حزب العمال الاسكتلندي، اليوم السبت، وذلك قبل انتخابات برلمانية مقررة، في مايو/ أيار المقبل.

ويخلف سروار، الباكستاني الأصل، عضو البرلمان الاسكتلندي عن غلاسكو، ريتشارد ليونارد، الذي استقال في يناير/ كانون الثاني.

وتراجعت حظوظ حزب العمال المعارض في اسكتلندا، حيث الحزب القومي الاسكتلندي هو القوة المهيمنة. ويشغل حزب العمال 23 مقعدا في البرلمان المكون من 129 مقعدا.

وقال سروار: ”أريد أن أقول مباشرة لشعب اسكتلندا، أعرف أن حزب العمال عليه أن يفعل الكثير ليسترد ثقتكم“.

ينتمي سروار، وهو طبيب أسنان، إلى أسرة مسلمة حفرت اسمها في تاريخ السياسة البريطانية، فالأب محمد سروار، وضع اللبنة الأولى في تاريخ المسلمين في المملكة المتحدة عندما أصبح أول نائب مسلم يدخل مجلس العموم .

وانخرط أنس سروار في حزب العمال كناشط وليس كعضو، في سن مبكرة. وما إن استوفى شرط السن، ببلوغه السادسة عشر، انضم للحزب وحصل على العضوية.

وبدأ وعي سروار بالسياسة الخارجية وهو في ربيعه الثاني عشر. فقد زار فلسطين والتقى الزعيم الراحل ياسر عرفات، وتعرف على حال الفلسطينيين عن كثب.

وتكررت الزيارة، في أبريل / نيسان 2008، حيث قصد قطاع غزة، وعاد ليشارك في حملة باسكتلندا لزيادة الوعي بـ“معاناة الفلسطينيين وحشد التأييد لقضيتهم“.

وكما القضية الفلسطينية، يؤيد سروار حق تقرير المصير لسكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

الجدير ذكره، أنه في أغسطس/ آب 2006، وقع سروار الأب خطابا مفتوحا، وجه إلى رئيس الوزراء آنذاك، توني بلير، ينتقد السياسة الخارجية لبريطانيا.