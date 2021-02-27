إيران: شروط التفاوض مع واشنطن يحددها خامنئي

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، مساء الجمعة، إن بلاده لديها القدرة في الوقت الراهن على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% دون أي تأخير، مشيراً إلى أن شروط التفاوض مع واشنطن يحددها المرشد علي خامنئي.

وقال صالحي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني ”تمكنا خلال شهر من استعادة 70% من أجهزة الطرد المركزي التي استهدفت مؤخرًا في مفاعل نطنز النووي“.

وفي يوليو/تموز العام الماضي، تعرض محطة نطنز النووية بمحافظة اصفهان وسط إيران لإنفجار لم تكشف طهران بعد عن أسبابه، فيما أشارت في تصريحات سابقة إلى تورط مسؤولين يعملون في هذه المحطة.

وأضاف صالحي محذراً إنه ”اذا استمر الاتجاه الحالي ولم يتم رفع العقوبات عن إيران، فسيتم جمع كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد 3 أشهر وفق الاتفاق الأخير الموقع مع الوكالة“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”حاليًا لا يحق للوكالة الدخول إلى كاميرات المراقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وإذا لم يتم رفع العقوبات، فسيتم حذف هذه المعلومات وسنقوم بإزالة الكاميرات“، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تقدم تقريراً كل 3 أشهر عن أنشطة المفاعل النووية الإيرانية.

وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة قبل العودة للاتفاق النووي، قال صالحي: ”يريدون التلميح إلى أن إيران ليست مفاوضًا، لكن هذا ليس هو الحال، وفي الوقت نفسه، للمفاوضات شروطها الخاصة، ويتم تحديد تلك الشروط من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي“.

وبدأت إيران عملياً الثلاثاء الماضي بوقف العمل بالبروتوكول الاضافي لمنع مفتشي الوكالة الدولية من القيام بزيارات مفاجئة للمواقع النووية الإيرانية.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين الماضي، إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا لزم الأمر، بينما كرر إنكار أي نية إيرانية للحصول على أسلحة نووية والتي تتطلب تخصيب 90 في المائة.