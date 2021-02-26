متظاهرون يحرقون مبنى حكومي في بلوشستان الإيرانية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن متظاهرين من أبناء القومية البلوشية أقدموا على إحراق مبنى حكومي في منطقة ”آشار“ التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت قناة ”در تي في“ المعارضة، إن ”متظاهرين من أبناء القومية البلوشية في منطقة آشار أقدموا على إحراق مبنى الحكومية المحلية في هذه المنطقة“.

بخشداری آشار در بلوچستان به دست جوانان معترض و شجاع بلوچ به آتش کشیده شد#اعتصاب_برای_سراوان #اعتراضات_اعتصابات pic.twitter.com/gjWeMNUVo3 — azar khorramshahi (@azarkhorramsha1) February 26, 2021

ولم تتضح بعد حجم الخسائر التي لحقت في هذا المبنى، فيما تشهد بعض مناطق محافظة سيستان وبلوشستان منذ الاثنين الماضي احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة على خلفية قيام الحرس الثوري بقتل 10 من البلوش في مدينة سراوان بذريعة تهريب الوقود.

ويقطن في منطقة ”آشار“ قرابة 20 ألف نسمة وهي تابعة لمقاطعة مهرستان التي تبعد 335 كم عن مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف ضد الحكومة الإيرانية، وهاجم متظاهرون بلوش مكتب حاكم المقاطعة في مدينة سراوان في سيستان وبلوشستان.

فوری

ساختمان بخشداری اشار در سیستان و بلوچستان به اتش کشیده شد

pic.twitter.com/ADY4Z2imtd — THE TEHRAN POST (@TTP008) February 26, 2021

وفي حادثة منفصلة، هاجم مهاجمون مجهولون مركزًا للشرطة في سراوان أيضًا، بأسلحة خفيفة وقاذفات قنابل يدوية مما أدى إلى اشتباك مسلح أدى إلى مقتل ضابط شرطة، كما أغلق المتظاهرون الطرق السريعة واحتلوا المباني الحكومية يوم الخميس.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الاضطرابات ”تمت السيطرة عليها“، واعترفت السلطات الإيرانية بقطع شبكة الانترنت في جميع أنحاء محافظة سيستان وبلوشستان.