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متظاهرون يحرقون مبنى حكومي في بلوشس...
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متظاهرون يحرقون مبنى حكومي في بلوشستان الإيرانية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن متظاهرين من أبناء القومية البلوشية أقدموا على إحراق مبنى حكومي في منطقة "آشار" التابعة لمحافظة

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المصدر: طهران- إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن متظاهرين من أبناء القومية البلوشية أقدموا على إحراق مبنى حكومي في منطقة ”آشار“ التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت قناة ”در تي في“ المعارضة، إن ”متظاهرين من أبناء القومية البلوشية في منطقة آشار أقدموا على إحراق مبنى الحكومية المحلية في هذه المنطقة“.

ولم تتضح بعد حجم الخسائر التي لحقت في هذا المبنى، فيما تشهد بعض مناطق محافظة سيستان وبلوشستان منذ الاثنين الماضي احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة على خلفية قيام الحرس الثوري بقتل 10 من البلوش في مدينة سراوان بذريعة تهريب الوقود.

ويقطن في منطقة ”آشار“ قرابة 20 ألف نسمة وهي تابعة لمقاطعة مهرستان التي تبعد 335 كم عن مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف ضد الحكومة الإيرانية، وهاجم متظاهرون بلوش مكتب حاكم المقاطعة في مدينة سراوان في سيستان وبلوشستان.

وفي حادثة منفصلة، هاجم مهاجمون مجهولون مركزًا للشرطة في سراوان أيضًا، بأسلحة خفيفة وقاذفات قنابل يدوية مما أدى إلى اشتباك مسلح أدى إلى مقتل ضابط شرطة، كما أغلق المتظاهرون الطرق السريعة واحتلوا المباني الحكومية يوم الخميس.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الاضطرابات ”تمت السيطرة عليها“، واعترفت السلطات الإيرانية بقطع شبكة الانترنت في جميع أنحاء محافظة سيستان وبلوشستان.

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