البيت الأبيض: الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تهدف لإرسال رسالة‎

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن سيعمل على حماية الأمريكيين.

وأضافت ساكي أن ”أي إجراءات أمريكية أخرى في المنطقة ستكون بالتشاور، وتستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا“.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، أمس الخميس، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرا مواليا لطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي إنه ”بناءً على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا“.

وأكد كيربي أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت ”ردا على هجمات أخيرة ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطال هؤلاء الجنود“.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن 17 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل قتلوا في غارات شنتها طائرات أمريكية مقاتلة ليلا على مواقع في شرق سوريا، بمحاذاة الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن ”تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق“.

وأضاف عبدالرحمن: ”هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الأولية تفيد بسقوط 17 قتيلا على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي“.