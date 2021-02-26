العراق ينفي التنسيق معه بشأن قصف جماعة تدعمها إيران في سوريا

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، تبادل معلومات معها بشأن القصف الأخير الذي شنته قوات أمريكية واستهدف ميليشيات مسلحة تدعمها إيران داخل الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان إنها ”تستغرب ما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع العراق قبل استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية“.

وأضافت: ”إننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد إن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه“.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال إن ”الجيش الأمريكي اعتمد بخصوص الهجوم على معلومات استخبارية من الجانب العراقي“ مؤكدًا ”ثقته من دقة الضربة“.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرًا مواليًا لطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي، إنه ”بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء، غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا“.

وأكد كيربي، أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، مشيرا إلى أنها جاءت ”ردا على هجمات ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطال هؤلاء الجنود“.