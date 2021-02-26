إسرائيل تتهم مواطنًا عربيًا بالتجسس لصالح حركة حماس

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك)، اليوم الجمعة، إنه ألقى القبض على عربي إسرائيلي تربطه علاقات عائلية بغزة، بتهمة نقل معلومات عن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي إلى قادة حركة حماس في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الشاباك في بيان باللغة العبرية أن محمد أبو عذرة (43 عامًا) متهم ”بارتكاب جرائم تشمل الانتماء إلى منظمة إرهابية ونقل معلومات إلى العدو“.

وأضاف أن والدة أبو عذرة وزوجته من قطاع غزة وأن والده بدوي (إسرائيلي) ما سمح له بالعبور ذهابًا وإيابًا بين منزله في إسرائيل وغزة.

وتابع البيان: ”هذا الأمر سمح للجناح العسكري لحركة حماس بتجنيده وعقد اجتماعات مباشرة معه في قطاع غزة، حيث وفر لهم فرصة فريدة للحصول على معلومات عن الأراضي الإسرائيلية وتنفيذ مهمات لصالحهم“.

وقال البيان إن من بين المهمات التي كلفته بها حركة حماس ”جمع وتقديم معلومات“ عن مواقع منظومة بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

وتستخدم هذه المنظومة بشكل متكرر للتصدي للصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال الشاباك إن أبو عذرة أوقف في 3 شباط/فبراير، ووجهت إليه تهمة رسمية الجمعة في محكمة بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وأضاف جهاز الأمن العام الإسرائيلي أنه ”ينظر بجدية إلى مسألة استغلال الجنسية الإسرائيلية لمساعدة النشاطات الإرهابية، وسيواصل العمل بهدف إحباط كل النشاطات الإرهابية التي تقوم بها حماس، ومحاكمة من يساعد الإرهابيين“.