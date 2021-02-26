تركيا تدين تصويت النواب الهولنديين على اقتراح للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استنكرت تركيا بشدة، يوم الجمعة، اقتراحا للبرلمان الهولندي يدعو الحكومة الهولندية إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ورأت أن التصويت ”لا قيمة له“ و“شعبوي“.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ”النص الذي تم التصويت عليه في البرلمان الهولندي، محاولة لا قيمة لها لإعادة كتابة التاريخ لأهداف سياسية“.

وأضافت: ”الأشخاص الذين صوتوا لصالح هذا النص لديهم أهداف انتخابية وشعبوية“.

ووافق مجلس النواب في البرلمان الهولندي، يوم الخميس، على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. إلا أن هذا التصويت ليس ملزما.

وقال جويل فورديويند عضو حزب الاتحاد المسيحي الذي طرح الاقتراح: ”من الملح أكثر من أي وقت مضى أن تتحدث الدول بوضوح عن الماضي من أجل تعزيز المصالحة“.

وقبل التصويت، نصح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بعدم اعتماد الاقتراح، معتبرا أن ”مصطلح +إبادة جماعية+ له دلالة ضخمة“.

وكان النواب الهولنديون اعترفوا بالإبادة الجماعية للأرمن في تصويت عام 2018، وهي خطوة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وترفض أنقرة رفضا قاطعا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية رغم توثيقها من قبل عدد من المؤرخين، وهو إنكار يستمر حتى اليوم في تسميم العلاقات بين أنقرة ويريفان.

وتوترت العلاقات بين هولندا وتركيا؛ عقب ترحيل لاهاي وزيرين تركيين في العام 2017، لكن البلدين تمكنا من إعادة تطبيع العلاقات بينهما في العام التالي.