مصرع 8 من الروهينغا وإنقاذ 81 آخرين بعد انجراف قاربهم قبالة الساحل الهندي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، إن خفر السواحل الهندي أنقذ 81 شخصا كانوا على متن قارب مكتظ بلاجئي الروهينغا بعدما انجرف في بحر أندامان، في حين لقي ثمانية منهم حتفهم، مضيفا أنه لن يكون مسموحا للناجين بدخول الأراضي الهندية.

وذكر مسؤول آخر، وهو أنوراج سريفاستافا، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أمس الخميس، أن هناك شخصا آخر مفقودا.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قد دقت ناقوس الخطر هذا الأسبوع فيما يتعلق بالقارب الذي انطلق في 11 فبراير/ شباط، من منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلادش، حيث أقيمت مخيمات لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الفارين من ميانمار المجاورة.

وبعد أربعة أيام في البحر، تعطل محرك القارب ونفد منه الطعام والشراب، وكان كثيرون ممن هم على متنه في حالة إعياء يعانون جفافا حادا حسبما قال سريفاستافا.

وأضاف أن خفر السواحل الهندي أرسل سفينتين لمساعدة اللاجئين، الذين كان من بينهم 23 طفلا، وأن حكومة الهند تجري مناقشات مع بنغلادش لضمان عودتهم سالمين.

وتدفق مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش فرارا من حملة دامية نفذتها قوات الأمن في ميانمار العام 2017.

وقالت سلطات بنغلادش يوم الإثنين، إنه لا علم لها بأي قوارب غادرت المخيمات.