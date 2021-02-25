غانتس: إسرائيل تعلق برنامجا لإرسال لقاحات للخارج‎

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس إن إسرائيل جمدت برنامجها لإرسال لقاحات كوفيد-19 إلى الخارج، بعد أن ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن المبادرة تخضع للتدقيق القانوني.

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب تبرعه بلقاحات كوفيد-19 لحلفاء أجانب، بينما اشتكى الفلسطينيون من أن على إسرائيل، كقوة محتلة، أن تزودهم بالمزيد.

وقالت قناة كان الإسرائيلية العامة، التي ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن إسرائيل سترسل شحنات صغيرة إلى 19 دولة، إن المدعي العام يسعى للحصول على توضيح بشأن البرنامج.

وقال غانتس، الذي يشارك في حكومة نتنياهو بينما يستعد لمواجهته في انتخابات الشهر المقبل، على ”تويتر“: ”أرحب بقرار تجميد نقل اللقاحات إلى دول أخرى“.

وتنفذ إسرائيل واحدة من أسرع حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في العالم، حيث تلقى ما يقرب من نصف السكان جرعة واحدة بالفعل، لكنها لم تعط حتى الآن سوى ألفي جرعة فحسب للفلسطينيين، بحجة أنهم مسؤولون عن نظام الرعاية الصحية الخاص بهم.

وكانت هندوراس، حليفة إسرائيل، قد تلقت بالفعل خمسة آلاف جرعة لقاح من إسرائيل في وقت سابق اليوم الخميس قبل تجميد البرنامج.

ونشر الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز مقطع فيديو لوصول الشحنة على تويتر برسالة تقول: ”تشجعي يا هندوراس!“.

ولم يعلق مكتب نتنياهو حتى الآن بعد التقارير التي تفيد بتعليق المبادرة.