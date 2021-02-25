السلطات الروسية تنقل المعارض أليكسي نافالني من سجنه إلى مكان مجهول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني يوم الخميس من سجنه في موسكو حيث كان محبوسا منذ اعتقاله لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا منتصف كانون الثاني/يناير، إلى جهة مجهولة، كما أعلن فريقه.

وقالت المحامية أولغا ميخائيلوفا من فريق محامي نافالني لوكالة فرانس برس: ”لم يخبروا أحدا بالمكان الذي نقل إليه“، مشيرة إلى أنه قد يكون نقل إلى السجن حيث سيمضي عقوبة بالسجن عامين ونصف العام.

وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي الحكم الصادر في حق المعارض البالغ من العمر 44 عاما في قضية احتيال تعود إلى العام 2014 اعتبرها نافالني والكثير من العواصم والمنظمات غير الحكومية بأنها ذات دوافع سياسية.

وأوقف نافالني في 17 كانون الثاني/يناير لدى عودته من ألمانيا حيث أمضى خمسة أشهر في فترة نقاهة للتعافي من تسمم يتهم الكرملين بالوقوف خلفه.

وكتب ليونيد فولكوف أحد المقربين من أليكسي نافالني على ”تويتر“ أن عائلة المعارض لم تبلّغ بمكان وجوده.

وأضاف قائلا: ”أذكر مجددا أنه بموجب قرار ملزم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ينبغي إطلاق سراح أليكسي نافالني على الفور“.

وأثار اعتقال المعارض الأبرز للكرملين احتجاجات كبيرة في روسيا ردت عليها السلطات بتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص، وأوقفت كذلك معظم معاونيه.

والأسبوع الماضي، أدين نافالني أيضا بتهمة ”التشهير“ بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، كما أنه مستهدف بقضايا أخرى، ولا سيما تحقيق في قضية احتيال، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.