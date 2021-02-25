ألمانيا تحظر جماعة إسلامية سلفية‎

قالت الشرطة الألمانية، إن السلطات نفذت مداهمات في عدة مواقع في برلين وبراندنبورج، اليوم الخميس، بعد أن حظرت نشاط جماعة إسلامية سلفية في برلين.

وذكرت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين، الخميس، أنها حظرت نشاط جماعة جهادية سلفية يطلق عليها اسم ”جماعة برلين“، كما تعرف كذلك باسم ”توحيد برلين“، وأن الشرطة نفذت مداهمات، لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.

وقالت صحيفة ”تاجشبيجل“ الألمانية، إن الجماعة تشيد بقتال تنظيم داعش على الإنترنت، ودعت لقتل اليهود.

وأضافت الصحيفة أن هناك إجراءات لمقاضاة بعض أفرادها.

وتابعت الصحيفة، أن الجماعة لها صلات بأنيس العمري، وهو تونسي فشل في الحصول على لجوء في ألمانيا، واختطف شاحنة وقادها وسط جموع في سوق مزدحمة بعيد الميلاد؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصا عام 2016.

وذكرت المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي، العام الماضي، أن عدد السلفيين في ألمانيا زاد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليبلغ 12150 في 2019، أي ثلاثة أمثاله في 2011.