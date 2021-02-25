"بلومبيرغ": وصول النساء إلى قيادة اليابان يحتاج "ثورة شاملة"

قالت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية إن صعود سيدة إلى قيادة الحزب الحاكم في اليابان يتطلب حدوث أزمة لا تقل عن ثورة شاملة في الدولة، بحسب ما ذهبت إليه الوزيرة السابقة تامومي إينادا.

وأضافت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم الخميس:“جاءت تصريحات إينادا، هذا الأسبوع، في الوقت الذي تصاعدت فيه الضجة إزاء التحيز الجنسي في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية، طوكيو 2020، هذا الشهر، وبشكل منفصل، فإن هناك دراستين جديدتين أبرزتا إلى أي مدى تراجعت اليابان في مجال المساواة بين الجنسين“.

ونقلت عن إينادا قولها:“إذا وصل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان إلى أزمة، فإننا يمكن أن نرى السيدات يستطعن الترشح، حتى الوصول إلى تلك المرحلة فإن الحزب لا يريد أن يبذل جهدًا إضافيًا، ويريد الحفاظ على الوضع القائم حاليًا، ولكنهم إذا وصلوا إلى المرحلة التي يمكن ألا يحققوا فيها الفوز، فإنني أعتقد أن النساء وقتها ستكون لهن فرصة“.

وتابعت“بلومبيرغ“:“سيواجه الحزب الحاكم في اليابان اختبارًا جديدًا لقياس شعبيته في الانتخابات البرلمانية المقرر لها، أكتوبر المقبل، وقبل ذلك سيسعى رئيس الوزراء يوشيدي سوجا للحصول على ولاية أخرى كرئيس للحزب في سبتمبر 2021″.

وقالت:“سعت اليابان على مدار سنوات إلى تحفيز دخول المزيد من النساء لسوق العمل، لتعويض الشيخوخة وانخفاض عدد السكان، ولكن حملة رفع نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2020 فشلت بتحقيق التقدم المستهدف منها في العديد من القطاعات، ومن بينها السياسة“.

وأشارت الشبكة إلى التقرير الصادر، هذا الأسبوع، من البنك الدولي، والذي وضع اليابان في المركز الـ 80 ضمن 190 دولة على مستوى العالم، إلى جانب فيتنام وكولومبيا، فيما يتعلق بالقوانين والقواعد التنظيمية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للنساء، وتراجعت عن المركز الـ 74 الذي احتلته، العام الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير آخر أن 15% من المناصب القيادية في الشركات اليابانية المتوسطة تشغلها النساء، مقارنة بـ48% في الفلبين.

وبحسب ”بلومبيرغ“، فإن هناك سيدة واحدة فقط هي التي سعت إلى الوصول إلى قيادة الحزب الحاكم، المستمر في السلطة منذ 66 عامًا، وفي العام 2008، عندما أوشك الحزب على فقدان الحكم لصالح الحزب الديمقراطي الصاعد وقتها، فإن يوريكو كويكي، وهي الآن حاكم طوكيو، شرعت بحملة لرئاسة الوزراء، وفي النهاية خسرت السباق باكتساح.

وقالت ”إينادا“ إن انتخاب القيادات لا يتم حسمه علانية، لكن خلف الأبواب المغلقة، وإذا كانت هذه طريقة الاختيار، فإنه سيكون من الصعب للغاية أن تحصل النساء على فرصة.