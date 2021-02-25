سياسي إيراني: برلمان المتشددين ينتقم من الشعب وقرارات النواب تزيد الأزمات المعيشية

اعتبر السياسي الإيراني الإصلاحي، محمد رضا خباز أن البرلمان بقيادة المتشددين ينتقم من الشعب الإيراني، وأن قرارات النواب غير المدروسة تزيد من أزمات المواطنين المعيشية.

وقال خباز في تصريحات نقلها موقع صحيفة ”اعتماد أونلاين“ اليوم الخميس ”إن نواب البرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية قدموا للمواطنين تعهدات عديدة، ولكن منذ اليوم الأول لدخولهم البرلمان، نسوا تعهداتهم“.

وأضاف السياسي الإصلاحي أن ”قضية معالجة الغلاء التي تؤرق الشعب الإيراني كانت أهم تعهدات النواب للمواطنين، ولكن مع بدء عمل البرلمان الجديد تضاعفت الأسعار لتتضاعف معها الضغوط على المواطنين“.

وأكد خباز أن ”نواب البرلمان الإيراني لم يسهموا بأي خطوة إيجابية في حل مشكلات المواطنين، بل تسببوا بقراراتهم غير المدروسة في زيادة الأزمات الاقتصادية والحقوقية للمواطنين“، معتبرا أن ”النواب ينتقمون من الشعب“ على حد تعبيره.

وانتقد عضو حزب ”الثقة الوطنية“ الإيراني قانون البرلمان الأخير المعني بزيادة الأنشطة النووية ردا على العقوبات الأمريكية ضد طهران، وقال: ”إن عنوان هذا القانون رفع العقوبات، في حين أن محتواه سيؤدي إلى زيادة العقوبات“.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية تحدثت في وقت سابق عن فشل البرلمان تحت قيادة التيار المتشدد في اتخاذ قرارات تعمل على حل المشكلات الراهنة وأهمها الأزمات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ومرشحو التيار الأصولي في إيران سيطروا على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك بالتوازي مع تراجع موقف التيار الإصلاحي على الساحة السياسية في البلاد.