اتهام ألماني بالتجسس على مجلس النواب الألماني لحساب روسيا‎

أعلنت النيابة الألمانية، اليوم الخميس، أنه تم توجيه الاتهام رسميًا في برلين، إلى ألماني يشتبه بأنه نقل إلى روسيا بيانات ومخططات، تتعلق بمجلس النواب الألماني (بوندستاغ).

وقالت النيابة في بيان: إنه ”بين نهاية تموز/يوليو وبداية أيلول/سبتمبر 2017، قرر المشتبه به من تلقاء نفسه نقل معلومات تتعلق بممتلكات البوندستاغ الألماني إلى الاستخبارات الروسية“.

وأوضح البيان، أن هذه الوثائق أرسلت بشكل ملفات بنسق المستند المنقول (بي دي اف) إلى موظف في السفارة الروسية في برلين، يشتبه بأنه عضو في الاستخبارات العسكرية الروسية.