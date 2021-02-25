العثور على معدات وملابس عسكرية للحرس الثوري في قاعدة لحركة طالبان بأفغانستان

كشف تقرير نشره موقع ”إيران واير“ المعارض مساء أمس الأربعاء، عن العثور على معدات وملابس عسكرية للحرس الثوري الإيراني في قاعدة لحركة طالبان المتشددة بولاية هرات غربي أفغانستان.

واستند الموقع الإيراني إلى ما ذكرته قناة ”خبر أون لاين“ الأفغانية نقلا عن مسؤول في ولاية هرات ذكر الحصول على معلومات تؤكد وجود ذخيرة إيرانية الصنع والزي العسكري للحرس الثوري في قاعدة عسكرية بمنطقة (أدرسكن) بمدينة هرات.

واتهم المسؤول السلطات الإيرانية بالتعاون المالي وفي مجال التزود بالسلاح مع طالبان.

وفي تغريدة على تويتر قالت القناة الأفغانية إن ”هناك خريطة للموقع وكاميرات ليلية من بين هذه الذخائر التي كانت في قاعدة عسكرية لحركة طالبان المتشددة“.

وبحسب المسؤول الأفغاني ”فقد تم العثور على الأسلحة بما في ذلك ”الكاميرات الشبحية“، في قاعدة لطالبان في منطقة موسى خيل في أدر سكن بالقرب من الحدود الإيرانية.

وذكر أن من بين هذه المعدات ”أربع قذائف“ من معدات الحرس الثوري الإيراني لكن بسبب احتمال وقوع انفجار قامت القوات الأفغانية بتفجير تلك القذائف، مشددا على أن ”هذا الأمر يدين قيام الجمهورية الإسلامية بتقديم الدعم المالي والسلاح لحركة طالبان“.

وحذر المسؤولون الأفغان مرارا وتكرارا من تدخل إيران في شؤون البلاد، وتعاون الحكومة الإيرانية في مجال الأسلحة مع طالبان.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج التي توصل إليها وفد برلماني أفغاني في ولاية هرات أن إيران قد دعمت 22 جماعة للتعاون مع طالبان وبث الرعب في الولاية الواقعة على الحدود الإيرانية.

وقبل شهر، اكتشف حرس الحدود الأفغاني سيارة تحمل مواد خطيرة لصنع القنابل في محافظة فراه جنوب غرب أفغانستان.

وقال مصدر أمني في حينها لموقع ”إيران واير“، إن هذا هو ثاني اكتشاف لصنع قنبلة في محافظة فراه خلال ثلاثة أشهر، وبحسب المصدر، فإن العبوات الناسفة ستنقل إلى ولايات أفغانية أخرى عبر فراه.

والمنفذ يربط محافظة هرات غربي أفغانستان مع مدينة ”تايباد“ التابعة لمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.

تنديد بصمت أفغاني

وفي سياق متصل، ندد عضو البرلمان الأفغاني بلقيس روشان، بالمسؤولين الأفغان لصمتهم إزاء تورط إيران في أفغانستان وتعاونها المسلح مع طالبان.

وأضاف روشان ”تم اكتشاف مواد إيرانية لصنع القنابل في محافظة فراه، لكن ليس واضحا ما هي نتائج التحقيق الحكومي“، مشيرا إلى أن ”إيران تدعم حركة طالبان وتتورط في زعزعة الأمن في أفغانستان خاصة في الأقاليم الغربية منها“.

كما انتقد عبد الستار حسيني، عضو البرلمان الأفغاني، أيضا تصرفات الحكومة الأفغانية لعدم مواجهتها ما سماه بـ“الحرق العمد“ للحكومة الإيرانية في أفغانستان وزيادة عدد التدخلات.

واعتبر حسيني أن دعم إيران لطالبان في أفغانستان ”واضح وضوح الشمس للجميع“ مبينا أن ”قادة حركة طالبان يعالون حاليا في إيران وتعيش عائلاتهم في البلاد، وإيران تعتبر طالبان أداة لها بالوكالة في أفغانستان“.

وأكدت مصادر أفغانية لموقع ”إيران واير“ أيضا أن طهران تقدم دعما ماليا وأسلحة لطالبان في ولايات هرات وفراه ونيمروز.

ونفى مسؤولو إيران مرارا دعم طالبان بالسلاح ردا على تقارير أفغانية وغربية؛ لكنهم قالوا إنهم على اتصال مع طالبان ”لحماية حدود إيران“.

ويزور قادة من طالبان بين الحين والآخر إيران للقاء كبار المسؤولين في طهران، وكان آخر زيارة قام بها وفد من المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر برئاسة ملا عبد الغني برادر نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بناء على دعوة من طهران.

ويعتقد العديد من المحللين الأفغان، أن تدخل إيران في أفغانستان يهدف إلى تقويض المصالح الأمريكية في البلاد.

وقال المحلل الأمني عبد القادر كامل، إنه ”من خلال دعمها لطالبان، فإن الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى خلق حالة من انعدام الأمن في البلاد، تريد تعريض المصالح الأمريكية في البلاد للخطر“، وقد توسعت الحكومة الإيرانية مع طالبان في السنوات الأخيرة.

وأشار كامل إلى أن ”إيران تستخدم طالبان كقوة بالوكالة في أفغانستان، وتستثمر في الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها في أفغانستان“.

ويقترح المحلل على الحكومة الأفغانية زيادة القوة على الحدود مع إيران وتعزيز البنية التحتية الاستخباراتية، وبذلك ستمنع إلى حد ما الحكومة الإيرانية من دعم طالبان.