تنفيذاً لأهداف جديدة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو لانضباط أكبر في الجيش

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، إلى مزيد من الانضباط داخل الجيش، وفق قول وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس المقبلة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية ورفع درجة الردع النووي.

وتناول الاجتماع سلسلة من المشاكل تتعلق بالأنشطة السياسية والانضباط بين ضباط الجيش، ودعا لتشديد القواعد للسيطرة على مثل هذه الأمور.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تأسيس الانضباط الثوري داخل الجيش سيقرر بقاء الجيش ويحدد نجاح أنشطته أو فشلها.