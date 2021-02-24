إصابة معارض إيراني بجروح إثر محاولة اغتيال في تركيا (صور)

أصيب معارض إيراني من القومية الكردية، مساء الأربعاء، بجروح، إثر محاولة اغتيال فاشلة بعدما استهدف مسلحون منزله في تركيا، بحسب ما أفاد موقع إيراني.

ونقل موقع ”آوا تودي“ الإيراني، عن مصادر لم يسمها، أن ”أفشين سهراب زاده، البالغ 31 عاما، من أهالي مدينة كامياران التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، تعرض منزله لإطلاق نار من قبل عملاء النظام الإيراني في تركيا“.

وأكدت المصادر إصابة سهراب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما تواجدت قوات الشرطة التركية في مكان الهجوم.

وأشار الموقع إلى أن ”سهراب السجين السياسي السابق والحاصل على اللجوء السياسي من قبل مكتب الأمم المتحدة في تركيا، تلقى سابقا تهديدات بالقتل، لكن الشرطة التركية تجاهلت تلك التهديدات“.

ونشر موقع ”آوا تودي“ صورا لآثار الهجوم على منزل سهراب.

سو قصد #تروریستی عوامل جمھوری اسلامی علیە یک پناھندە سیاسی در #ترکیە! افشین سھراب زادە، ٣١ سالە، اھل کامیاران، زندانی سیاسی پیشین کە دارای قبولی توسط دفتر سازمان ملل در ترکیە است ھدف حملە مسلحانە عوامل جمھوری اسلامی قرار گرفت.

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وكان سهراب زاده قد اعتُقل من قبل جهاز المخابرات الإيرانية عام 2009، وحكمت عليه محكمة الثورة في مدينة سنندج الكردية بالسجن 24 عاما.

وفي 11 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اغتيل الناشط والإعلامي الإيراني المعارض أرسلان رضائي في تركيا، طعنا بالسكين.

وكان رضائي يدير قناة ”الخرافة“ الإخبارية عبر تطبيق تلغرام، فيما رجح موقع ”إيران بيك“ أن عملية الاغتيال تقف وراءها السلطات الإيرانية.

يذكر أن أنقرة تقوم بين الحين والآخر، بتسليم طهران عددا من المعارضين الإيرانيين.