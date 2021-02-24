فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي وتمهلها 72 ساعة للمغادرة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده قررت اليوم الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.

وقال الوزير للصحفيين في كراكاس: ”اليوم، وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي… إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه… أمهلت 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية“.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفا رفيع المستوى في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتُبرت مقوضة للديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا.

ومع هذا القرار الذي صادق عليه وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرتفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خاصة على عمر خوسيه برييتو حاكم ولاية سوليا وقائد القوات المسلحة ريميخيو سيبايوس إيتشاسو وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي من بينهم رئيسته إنديرا مايرا الفونسو إيزاغيري فضلا عن نائبين.

وندد أرياسا بهذه العقوبات معتبرا أنها ”غير قانونية“ وأضاف أنه يأمل من الاتحاد الأوروبي أن يفكر في التمكن من بناء جسور تفاهم وحوار، وأردف: ”نأمل أن يتعلموا احترامنا“.