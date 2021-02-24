خبير إسرائيلي: التنسيق مع إدارة بايدن بشأن إيران قد يكون أفضل خيارات تل أبيب‎

دعا الخبير الإسرائيلي في الشؤون الدولية والعلاقات الخارجية اللواء (احتياط) عيران ليرمان، إلى ضرورة التوصل إلى صيغة للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يتعلق بمواجهة الطموح النووي الإيراني.

ورأى أن التعاون المشترك بين تل أبيب وواشنطن أمر لا مفر منه، قائلا إن الظروف تحتم تجهيز خيار عسكري مناسب ليكون بديلا عن الجهود الدبلوماسية والسياسية حال فشلت.

ويرى ليرمان، والذي يشغل منصب نائب رئيس معهد ”القدس للاستراتيجية والأمن“، أحد مراكز الفكر ودعم صناعة القرار بالدولة العبرية، أن إدارة بايدن لن تتسرع فيما يتعلق بالعودة للاتفاق النووي مع إيران، وأن إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب عام 2018 لن يكون بالسرعة التي تتحدث عنها إسرائيل.

لا عودة سريعة

ووفق التحليل الذي نشره ليرمان بموقع المعهد، وبالقناة السابعة، الأربعاء، لا تعطي التطورات التي تشهدها الساحة الأمريكية الإيرانية، والحديث عن إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي انطباعًا مؤكدًا بأن إدارة بايدن ستعود سريعا لهذا الاتفاق، على الرغم من رغبة الدول الموقعة عليه في بدء مسيرة مفاوضات مع طهران حول إحياء الاتفاق، الذي ترى إسرائيل أنه يصب لصالح المشروع النووي الإيراني.



ويقول ليرمان، والذي شغل في الماضي منصب مساعد رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي للشؤون الدولية والعلاقات الخارجية، إن الموقف الأمريكي في هذه المرحلة يبدو واضحا للغاية، وأن العلاقات الأمريكية مع إيران لن تعود كما كانت في الفترة التي أعقبت التوقيع على الاتفاق في ظل إدارة باراك أوباما، طالما لم يقرر الإيرانيون العودة للمفاوضات.

مخاوف إسرائيلية

وأشار إلى أن سياسة بايدن تنص على أنه ”لو ظن الإيرانيون أن واشنطن سترفع العقوبات قبل عودتهم إلى المفاوضات، وقبل الامتثال للاتفاق فهم مخطئون“، مشيرا إلى أن بايدن رفع بالفعل عقوبات تخص حركة الدبلوماسيين الإيرانيين، إذ أراد أن يفتح لطهران الطريق لبناء خط اتصال مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ولم يقلل ليرمان من حجم المخاوف الإسرائيلية التي عبر عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إحياء الاتفاق القديم، بوصفها ”فكرة سيئة“، لكن هناك شخصيات بالإدارة الأمريكية وفي فرنسا أكدوا علنًا أن الأمر يتطلب اتفاقا قويا للغاية وبعيد المدى، كما أن هناك محاولة لمعالجة التدخل الإيراني في المنطقة، وهذا الأمر مشجع كونه رسالة من الإدارة الأمريكية.



وبين أن الخطوة المطلوبة حاليا من جانب رئيس وزراء إسرائيل والمؤسسة العسكرية هي ضرورة تعزيز التعاون الاستخباري مع واشنطن والاستعداد بكل قوة لاحتمالات زيادة الاستفزازات الإيرانية على المستوى الإقليمي وعبر أذرعها بالمنطقة، وعلى المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

أنشطة إيران

ولفت إلى أن بايدن كان قد تطرق للاستفزازات الإيرانية خلال مؤتمر ميونخ للأمن، يوم الجمعة الماضي، وأضاف أن بعض الاستفزازات موجه ضد إسرائيل مباشرة، لذا فإن رفع حالة التأهب أمر في غاية الأهمية، لأن المحادثات قد لا تثمر عن نتائج يمكنها أن تؤدي لإمكانية التعايش تحت هذا الوضع، مضيفًا: ”لو قرر الإيرانيون التصعيد ينبغي أن نمتلك الجاهزية للرد بقوتنا الذاتية وهو أمر يساعد الأمريكيين أيضا“.

وفي كلمته، كان بايدن قد أشار في مؤتمر ميونخ الافتراضي للأمن، إلى أن بلاده ”على استعداد للمشاركة مرة أخرى في المفاوضات مع مجموعة (P5+1) -الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا-حول البرنامج النووي لإيران“، مضيفا: ”يجب علينا أيضا أن نواجه الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وإننا سنتعاون عن كثب مع شركائنا الأوربيين وغيرهم من الشركاء ونحن نمضي قدمًا“.

وعبر عن قناعته بأن ليس كل ما حدث إبان ولايتي أوباما عكس الواقع على الأرض، لأن أوباما في ولايته الأولى تعاطى مع إسرائيل كورقة قوية في مواجهة السياسات الإيرانية، وأن إدارة بايدن ستفعل الأمر ذاته، داعيا الحكومة الإسرائيلية لإدارة حوار على جميع المستويات وتنسيق الخطوات قدر الإمكان، وبناء العلاقة بين نتنياهو وبايدن طالما وأن هناك مسائل في غاية الأهمية.



ورأى أن لدى إدارة بايدن أذنا صاغية لإسرائيل، وأنه حتى لو لم يتم التوصل إلى التفاهمات المطلوبة بالكامل، بيد أن الأمريكيين على قناعة بأن إيران ليست بالدولة التي يمكن التعامل معها كلاعب طبيعي يسعى للعمل لمصلحة منطقة الشرق الأوسط.