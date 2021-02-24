محام: إيران تحتجز سائحا فرنسيا منذ 9 أشهر

قال محام يدعى سعيد دهقان لرويترز اليوم الأربعاء إن إيران تحتجز سائحا فرنسيا منذ تسعة أشهر وتمنع محاميه من الوصول إليه.

وقال دهقان: ”اسمه بنجامين وهو محتجز في سجن وكيل اباد في مدينة مشهد. اعتقل قبل تسعة أشهر ويواجه اتهامات متضاربة لا أساس لها من الصحة“.

وإذا تأكد الاعتقال، فسيكون ذلك في توقيت حساس، إذ تسعى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وقال دهقان: ”اسمه بنجامين وهو معتقل في سجن وكيل أباد في مدينة مشهد. اعتقل قبل تسعة أشهر ويواجه اتهامات متناقضة ولا أساس لها“.

ولم يتسن الوصول إلى القضاء الإيراني للتعقيب. ولم يصدر رد فعل رسمي عن السلطات الفرنسية على الأنباء بعد.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الماضية ويوجه لأغلبهم تهما متعلقة بالتجسس.

ومن بين هؤلاء الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه والتي حكمت عليها محكمة إيرانية بالسجن ست سنوات في مايو أيار 2020 بتهم تتعلق بالأمن.

وأطلقت السلطات سراح عادلخاه بصفة مؤقتة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقال دهقان إنها قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.

ورفضت طهران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، دعوات من فرنسا للإفراج عن عادلخاه.

وذكرت صحيفة لو فيجارو اليومية الفرنسية يوم الجمعة أن فرنسيا من أصل إيراني وألمانيا اعتقلا في إيران منذ أكثر من أسبوعين.